Inchiesta corruzione, spunta una 'talpa', la procura apre un fascicolo

Rivelazione di segreto d'ufficio. Questo è il reato ipotizzato dalla procura di Genova che ha aperto un fascicolo contro ignoti nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che ha portato agli arresti del presidente della Regione Giovanni Toti (ai domiciliari), dell'imprenditore Aldo Spinelli (domiciliari) e dell'ex presidente dell'Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini (in carcere).

L'inchiesta nasce dal corposo faldone di intercettazioni contenute nella richiesta di misure cautelari. Alcuni degli intercettati, come è emerso, sapevano dell'esistenza di un'inchiesta. Nel dettaglio, le intercettazioni riguardano i gemelli Arturo Angelo e Italo Maurizio Testa, accusati di corruzione elettorale al fine di agevolare l’attività di Cosa Nostra, nello specifico il clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione a Genova.

Nel settembre 2020, dopo il voto, i fratelli avevano organizzato un incontro con alcuni membri della comunità riesina di Genova. Un appuntamento per festeggiare il risultato elettorale ma anche, scrive la Gip Paola Faggioni, per "ritirare alcuni curricula da consegnare nel pomeriggio a Matteo Cozzani".

Italo Maurizio Testa, a questo punto, viene raggiunto da una persona descritta come un uomo con felpa rossa e cappellino con visiera blu. "Vedi che stanno indagando - riferisce a Testa come riportano le carte dell'indagine - non fate nomi e non parlate al telefono. Stanno indagando". "Sì lo so non ti preoccupare, l'ho stutato" ("spento" in dialetto siciliano, ndr) è la risposta. E Italo Maurizio avvisa immediatamente anche il fratello.

L'uomo con la felpa viene riconosciuto dagli investigatori in Umberto Lo Grasso, attualmente consigliere comunale totiano di Liguria al Centro, in passato a Tursi in qualità di consigliere per Margherita, Ulivo e Italia dei Valori. Lo Grasso risulta indagato per favoreggiamento: secondo le accuse aiutava i fratelli Testi a eludere le investigazioni a loro carico. Resta però da capire chi abbia avvisato lo stesso Lo Grasso: per sciogliere ancora questo nodo sta lavorando la guardia di finanza.

Arturo Angelo Testa, su cui pende l'obbligo di dimora nel Comune di Boltiere, (stessa misura adottata per il fratello gemello) questa mattina è stato sentito dalla gip Paola Faggioni, davanti la quale ha negato ogni addebito