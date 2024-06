Sversamento di gasolio nella galleria ferroviaria, l'intervento dei vigili del fuoco

Martedì 11 giugno 2024 c'è stata una dispersione di gasolio da un serbatoio interrato presso il piazzale della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Genova di via Albertazzi. Il gasolio è finito nella sottostante galleria ferroviaria, attualmente non utilizzata e oggetto di lavori di riqualificazione.

Il comando è intervenuto adottando le misure di prevenzione e messa in sicurezza per impedire danni sanitari e ambientali. Sono state quindi inviate squadre di soccorso di vigili del fuoco con qualificazione Nbcr nella sottostante galleria per recuperare tutto il prodotto percolato per mezzo di assorbenti ed è stato attivato l'autospurgo Atex di una ditta specializzata, in assistenza alle squadre. Il serbatoio interessato dallo sversamento è stato svuotato completamente ed è stato predisposto lo svuotamento dei serbatoi limitrofi in via precauzionale. Questi, infatti, erano integri e non interessati dalla dispersione.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Capitaneria di porto, dell'Autorità portuale e della Polizia. Il comando sta predisponendo la comunicazione di potenziale contaminazione ed eventuale minaccia di danno ambientale.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp