Mega supermercato a Quarto, Confesercenti: «Non un semplice trasferimento»

Venerdì 5 febbraio 2021 si è svolta la commissione consiliare sulla delibera di variante al Puc per consentire l'insediamento di una media struttura di vendita in via Carrara a Quarto.

«Partiamo dal presupposto che siamo stati convocati per l'audizione in commissione, che sarebbe iniziata alle ore 9, con e-mail inviata alle 8.14, rendendo di fatto impossibile la partecipazione e tanto meno l'analisi della documentazione in delibera - esordisce Massimiliano Spigno, presidente Confesercenti Provinciale di Genova - ma il tema è un altro: è l'ennesima variante al Puc per consentire l'ennesima apertura di un supermercato».

«E non si venga a parlare di semplice trasferimento - prosegue Spigno - in via Carrara aprono 1.500 metri quadri di superficie di vendita, l'Ekom di viale Pio VII di cui viene trasferita la licenza non arriva a un terzo di quella metratura. Mi pare che non si stia affatto andando nella direzione di equilibrio della rete distributiva che era stata annunciata da questa amministrazione».

«I numeri parlano chiaro, nuove aperture e ulteriori metri quadrati per grandi e medie, in un contesto - conclude Spigno - dove l'effetto devastante del covid-19 sarà ulteriormente amplificato dall'apertura di un altro supermarket. Serve un cambio di rotta o la desertificazione commerciale dei nostri quartieri sarà inevitabile».