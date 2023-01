Sestri Ponente: "Il supermercato occupa una carreggiata con i camion dei fornitori"

Diversi cittadini di Sestri Ponente si sono lamentati per il fatto che un supermercato utilizza regolarmente una carreggiata di via Puccini - poco lontano dalla stazione ferroviaria - per la sosta dei camion dei propri fornitori. Questo inevitabilmente crea intralcio alla circolazione e obbliga ai guidatori il cambio carreggiata. A farsi portavoce delle proteste dei cittadini, il consigliere di Vince Genova Walter Pilloni che ha chiesto chiarimenti in Aula Rossa per sapere se l'amministrazione sia consapevole del disagio, e cosa intende fare.

L'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino ha puntualizzato che, dallo scorso giugno a oggi, non risultano segnalazioni riguardanti il caso di quel supermarket: "Detto questo, prendiamo nota della segnalazione, ricordando che la strada in oggetto è spesso attenzionata dalla polizia locale e oggetto di sopralluoghi; ci interfacceremo con i responsabili del supermercato e cercheremo di monitorare la situazione durante il momento di carico e scarico merci e proveremo a mitigare il problema se esistente con gli uffici Mobilità".