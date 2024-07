Supermercati a Genova, Bordilli: "Siamo ben sotto la media nazionale"

Riguardo l'incidenza dei supermercati, Genova è "ben sotto la media nazionale". A dirlo è l'assessora al Commercio Paola Bordilli a seguito di un'interrogazione di Fabio Ceraudo (M5s) riguardante le ripercussioni economiche dovute all'apertura di molti supermercati e la scarsa presenza di servizi nei Civ di Ponente.

I dati che Ceraudo ha portato in consiglio comunale sostengono l'esatto contrario di quanto ribadito da Bordilli: "Visto che dovevamo trasformarci in un sobborgo di Milano ci portiamo avanti superandoli con le aperture dei supermercati. Ovunque ci sia uno spazio libero apriamo un supermercato anziché giardini, spazi ludici o servizi ai cittadini. I Civ del ponente, da Voltri a Sampierdarena, lamentano l'assenza dell'assessorato e di una politica che incentivi il piccolo commercio oggi in difficoltà. Avevamo chiesto già anni fa di dare più servizi al piccolo commercio, nuove pedonalizzazioni, parcheggi di interscambio, invece nulla, solo nuove cattedrali di cemento".

"I dati in mio possesso - ha ribadito Bordilli - ci dicono che Genova è ben sotto la media nazionale, con il 54% di superficie occupata rispetto al 74% in Italia e all’81% a Milano. Riguardo piazza delle Erbe (citata da Ceraudo, ndr) ribadisco che ciò che verrà aperto non è un supermercato. Infine, molte realtà aprirono prima del 2017, mentre oggi stiamo applicando fedelmente i vincoli per le nuove realtà che aprono nei centri storici, che la normativa attuale ci impone".