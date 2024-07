SuperEnalotto, 322mila euro a Genova, il vincitore: "Dopo tanti sacrifici, finalmente la fortuna"

È vivere serenamente l'unico sogno del vincitore del SuperEnalotto che lo scorso 20 aprile aveva portato a casa 322mila euro dopo aver giocato presso il punto vendita del bar Evelyn di via Borgoratti, a Genova.

Marco, nome di fantasia, è in pensione da 17 anni ma, malgrado gli "acciacchi", non rinuncia a rendersi utile in famiglia nelle attività quotidiane. E poi qualche momento di pausa con gli amici, un caffè al bar, la lettura del giornale ai tavolini. "La calma a una certa età diventa una piacevole compagna di viaggio, essenziale per assaporare le gioie che la vita ci riserva" racconta.

“Non potrò mai dimenticare - prosegue - il giorno in cui la fortuna, dopo tanti sacrifici, è venuta a trovarmi. Avevo trascorso una giornata normale e mi ero fermato a giocare la mia schedina dopo aver fatto la spesa. Poi, alla sera, ho controllato i numeri sia su Televideo che sulla app e, credendo di avere fatto 5, ero già al settimo cielo! La mattina successiva, è stato il ricevitore ad avvisarmi del totale dell’importo della vincita realizzata centrando il 5+1. Stentavo a credere che fosse tutto vero. È difficile gestire tante emozioni tutte insieme”.

Marco, inizialmente incredulo, ha preso consapevolezza della vincita solo dopo aver condiviso la notizia con la moglie e i figli, felici per quell’uomo che per una vita aveva fatto tanti sacrifici e che davvero meritava un po’ di serenità e spensieratezza.

“Per il momento non ho progetti specifici se non che per il momento voglio trascorrere un mese in montagna. Poi, con oltre 322 mila euro, oltre a vivere serenamente senza la preoccupazione di far tornare i conti a fine mese, aiuterò i miei figli e asseconderò i desideri di mia moglie che merita tutto, fosse possibile anche la luna".