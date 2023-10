Superenalotto, centrato un '5' da 189mila euro in Liguria

La dea bendata ha baciato il genovesato in occasione dell'estrazione di giovedì 26 ottobre 2023 del SuperEnalotto. Nel concorso, riporta agipronews, centrato un '5' a Busalla, presso il punto vendita Tabaccheria Veneto 76 situato in Via Vittorio Veneto 76, con il fortunato vincitore che si porta a casa 189.029,91 euro.

Nessun '6' nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 75,5 milioni di euro, l'ultimo da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

SuperEnalotto: estrazione giovedì 26 ottobre 2023

L'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 26 ottobre 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar. La sestina vincente viene comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.