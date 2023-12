La sarta genovese che ha vinto 189mila euro: "Schedina giocata due volte, per errore"

Una genovese ha incassato i 189mila euro vinti grazie a un '5' al SuperEnalotto nel concorso dello scorso 26 ottobre. La schedina vincente era stata convalidata a Busalla presso il punto Vendita Sisal Tabaccheria Veneto 76, situato in Via Vittorio Veneto. Questa la combinazione vincente: 11, 19, 28, 34, 38, 45, J 1, SS 31.

Claudia, nome di fantasia scelto dalla vincitrice, ha raccontato a Sisal la sua storia: è una sarta e confeziona abiti da sposa, ha una famiglia e dei figli. A scegliere la combinazione di numeri è stato il destino, con una sequenza di numeri casuale.

"Nel mio lavoro sono abituata al sorriso delle donne che si apprestano a diventare mogli e un giorno madri - racconta -. Sono sarta e confeziono abiti da sposa. Cucio e ricucio ogni giorno, accorcio, restringo, creo intarsi, attacco bottoncini di varie forme e dimensioni. Un lavoro che mi appassiona perché mi piace pensare che il mio sia un piccolo contributo alla famiglia che sta per nascere".

Abituata a gestire le forti emozioni di chi le sta attorno ogni giorno, Claudia ha sempre creduto di poter gestire anche le sue, senza considerare il proprio processo emotivo, spesso, sconosciuto. La vincitrice è solita giocare solo a SuperEnalotto, un appuntamento con la fortuna che per lei è quasi una routine tanto che, quel giorno, gioca 2 volte, per errore, per distrazione. Quella leggerezza e determinazione che verranno premiate nel suo appuntamento con la fortuna.

"Non potrò mai dimenticare il giorno in cui la mia vita è cambiata. Avevo trascorso una giornata normale fino a quando ho scoperto sul sito Sisal che 5 dei numeri estratti erano gli stessi scritti anche sulla mia schedina - racconta -.Quando ho realizzato di aver vinto e soprattutto scoperto l’entità della vincita, mi sembrava di vivere un sogno. Ero incredula e così felice che le gambe hanno incominciato a tremare fino a quando la consapevolezza della vincita mi ha dato un profondo senso di tranquillità per tutti i progetti che potevo realizzare, soprattutto per i miei figli".

Con i soldi della vincita Claudia sistemerà la casa e asseconderà le esigenze più importanti dei suoi figli con cui, da subito, ha condiviso la gioia della vincita. Poi, valuterà con calma e con più chiarezza come utilizzare i soldi della vincita, perché siano ben investiti per il futuro. Claudia continuerà a giocare, come al solito solo una volta alla settimana e solo a SuperEnalotto, perché dice "le buone abitudini non si cambiano mai".