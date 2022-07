Sulla torta 109 candeline, auguri all'ultracentenaria Ebe Tosi

Centonove sono gli anni compiuti dalla signora Ebe, che da quattro è ospite della residenza Sunflower del gruppo Votto Alessi ad Albaro.

Sembre stupita anche lei nella foto che la ritrae davanti a una torta gigante che ha condiviso con gli altri anziani dell'alloggio e con lo staff. Palloncini colorati e il suo nome appeso sopra la tavolata per festeggiare un traguardo che spetta solo a 3 abitanti ogni 100mila in Liguria. Secondo l'Istat la nostra regione è sul podio degli ultracentenari, superata soltanto dalla Valle d'Aosta e dal Molise.

Ebe Tosi, nata a Ferrara ma genovese d'adozione da oltre 80 anni, è arrivata a Genova seguendo il marito. Da giovane ha lavorato alla Upim, che come lei resiste all'angolo di via XX Settembre, e quest'anno è particolarmente contenta. La sua squadra del cuore, la Sampdoria, si è salvata e potrà così seguire in tv il campionato di serie A.