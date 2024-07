Inaugurazione del luna park estivo: tutte le attrazioni gratis per un'ora

Per la prima volta il Winter Park di Genova si trasforma in Summer Park portando il divertimento estivo per giovani, famiglie e turisti a ponte Parodi, a due passi dal Porto Antico di Genova. Il Summer Park apre mercoledì 10 luglio 2024 e, per festeggiare al meglio l’inaugurazione, dopo il taglio del nastro delle ore 20 in presenza delle istituzioni, i visitatori hanno la possibilità di accedere gratuitamente a tutte le attrazioni per un'ora (dalle 20 alle 21).

Come raggiungere il luna park estivo e fino a quando è aperto

Il Summer Park Genova rimane a ponte Parodi fino a domenica 18 agosto 2024 con un totale di 80 attrazioni, che combinano quelle più amate dell'edizione invernale con nuove attrazioni acquatiche.

Al luna park si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Si tratta di un luna park diverso rispetto alle piccole edizioni estive del periodo pre-pandemia, che mette in campo 80 attrazioni e un calendario di eventi collaterali che sarà svelato nelle prossime settimane.

Le attrazioni acquatiche estive

Tra le novità rispetto all’edizione invernale spiccano le attrazioni acquatiche come l’ottovolante e l’autopista su acqua, che offrono un'occasione di divertimento inedita. Inoltre, una selezione delle giostre invernali più amate è stata mantenuta per garantire un'esperienza completa e variegata. Un luna park adatto sia ai cittadini sia ai turisti in visita in città a luglio e agosto.

Il Summer Park di Ponte Parodi (Genova) rimane aperto al pubblico da mercoledì 10 luglio a domenica 18 agosto 2024 nei seguenti orari: nei giorni feriali dalle 20 a mezzanotte e nei giorni festivi dalle 18.30 a mezzanotte. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il centralino al numero 3403554757.