Un altro suicidio in carcere. Manifestazione in tribunale: "Emergenza nazionale"

Un altro suicidio nel carcere di Marassi. Giovedì 27 giugno 2024 un detenuto si è tolto la vita in cella, inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale della struttura e del 118 che ha inviato sul posto automedica Golf 3 e ambulanza. In mattinata si è anche svolto un presidio davanti al tribunale, promossa dall'Unione delle camere penali italiane, proprio contro gli innumerevoli suicidi che avvengono nelle carceri di tutto il Paese: è stato mostrato un cartellone con il numero di 47, i detenuti che si son tolti la vita da inizio anno.

Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Regione, spiega: "È più che evidente che si tratti di un'emergenza nazionale che deve essere presa in considerazione dal governo. E risulta più che mai necessario intervenire con provvedimenti forti e immediati. Gli operatori sanitari e penitenziari lavorano in condizioni di grande difficoltà, pur intervenendo rapidamente, come accaduto questa mattina nel carcere di Marassi, ma ovviamente questo non basta. La questione della vita in carcere non è un fatto marginale, da derubricare dall'agenda politica".

Secondo Pastorino "le condizioni di vita all'interno di queste strutture sono pesantissime, i detenuti non hanno nessun tipo di supporto psicologico e non esistono piani di recupero e percorsi formativi. Il carcere sembra un mondo dimenticato. Credo sia giusto intervenire nei confronti di chi ha violato la legge, ma deve essere altrettanto giusto assicurare ai detenuti condizioni di vita adeguate, sicure e certe, come certe e sicure devono essere le condizioni di chi lavora in queste strutture".

