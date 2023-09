Sturla, un succiacapre striscia tra le auto: salvato dall'Enpa

Curioso ritrovamento a Sturla. Un succiacapre in difficoltà è stato recuperato a Sturla dai volontari dell'Enpa, mentre strisciava in mezzo alle automobili.

"Un uccello molto particolare - spiega Enpa Genova - vola di notte come un gufo e si nutre di plancton aereo come i rondoni, ma non appartiene a nessuna delle due specie: si tratta di un succiacapre, il nome deriva probabilmente dalla tendenza di questi uccelli a frequentare al tramonto le greggi a caccia degli insetti che trovavano in abbondanza in prossimità degli escrementi degli ovini, dando origine a leggende secondo le quali si nutrivano del latte delle capre".

"L'esemplare trovato a Sturla è stato sottoposto agli esami - prosegue sui social la sezione genovese dell'Ente nazionale per la protezione degli animali - e non è risultato avere parassiti interni, è solo molto magro e debilitato probabilmente perché a causa del caldo non è riuscito a nutrirsi adeguatamente. Ci occuperemo di nutrirlo e fargli riprendere peso e probabilmente basterà questo per fargli recuperare la forza per volare".