Sub morto durante immmersione sulla Haven, disposta l'autopsia

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Giovanni Sclavi, sub di 43 anni originario di Pavia morto nel pomeriggio di domenica 3 dicembre 2023 durante un'immersione nella zona del relitto della Haven, la petroliera affondata nel 1991 al largo di Arenzano.

La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, dagli accertamenti svolti dalla Capitaneria sull'attrezzatura sequestrata non sarebbero emerse anomalie e l'ipotesi più plausibile è che l'uomo sia stato stroncato da un malore, l'autopsia servità a chiarire i contorni della vicenda e a escludere eventuali incidenti. Il sub si trovava con alcuni compagni di immersione e un accompagnatore del diving quando si è sentito male. Una volta lanciato l'allarme sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e l'elicottero della Guardia Costiera oltre ai medici inviati dal 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto.

Il relitto della Haven è il più grande visitabile del Mediterraneo ed è da sempre meta di immersioni per migliaia di appassionati di subacquea. Dal 2015 hanno perso la vita al largo di Arenzano sette persone durante le immersioni.