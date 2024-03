Malore durante l'immersione, sub grave in ospedale

Un sub di 60 anni è stato colpito da un malore durante un'immersione al largo di Camogli, nell'area marina del parco di Portofino tra Punta Chiappa e la baia di San Fruttuoso. È successo nella tarda mattinata di sabato 16 marzo 2024.

L'uomo è stato soccorso dal motoscafo del diving e portato a riva, il personale a bordo dell’unità del centro ha prontamente allertato la sala operativa della Capitaneria di Porto di Genova. Alla ricezione della segnalazione, è stato quindi avvisato il personale dell’ufficio locale marittimo di Camogli, il quale si è recato subito in banchina, ove stavano giungendo anche l’ambulanza della Croce Verde di Camogli e l’automedica Golf 6 del 118. La motovedetta CP 830 è salpata in direzione Camogli, salvo poi rientrare dopo pochi minuti in quanto l’unità del centro diving era arrivata in porto.

Il sub è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Martino di Genova per essere sottoposto a terapia iperbarica.

