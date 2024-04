Relitto Haven: mobilitazione per tre sub in difficoltà, ma è un falso allarme

Solo un falso allarme, per fortuna. Nel pomeriggio di sabato 27 aprile 2024 si sono mobilitati i soccorsi al largo di Arenzano perché erano stati segnalati, intorno alle ore 15, tre sub in difficoltà durante un'immersione nella zona del relitto della Haven, la petroliera affondata nel 1991

Sono quindi partiti i vigili del fuoco con elicottero, imbarcazioni e sommozzatori insieme alla Capitaneria di Porto e al personale inviato dal 118 perché un compagno dei tre, rimasto a bordo dell'imbarcazione, non li aveva visti riemergere e si era preoccupato chiamando aiuto.

Fortunatamente, come detto, si è trattato solo di un falso allarme, i tre sub stavano risalendo e sono poi effettivamente riemersi. Il relitto della Haven è il più grande visitabile del Mediterraneo ed è da sempre meta di immersioni per migliaia di appassionati di subacquea. Non sono però i problemi in questi anni. Dal 2015, infatti, hanno perso la vita al largo di Arenzano sette persone.

