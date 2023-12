Sub muore durante un'immersione sulla Haven

Tragedia in mare nella zona del relitto della Haven, la petroliera affondata nel 1991 al largo di Arenzano. Un altro sub è morto durante un'immersione. Tanti infatti i casi negli ultimi anni, si tratta del relitto più grande visitabile del Mediterraneo, da sempre meta di immersioni per migliaia di appassionati di subacquea.

Intorno a mezzogiorno di domenica 3 dicembre 2023 è stato lanciato l'allarme per un sub in difficoltà, sul posto l'elicottero della Guardia Costiera e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Presenti in zona anche un'ambulanza della Croce Verde di Sestri Ponente e l'automedica Golf 4. Per l'uomo non c'è però stato nulla da fare, è deceduto.

Secondo quanto appreso il sub si trovava insieme ad altri compagni di immersione che hanno lanciato l'allarme. La Guardia Costiera sta svolgendo i necessari accertamenti su quanto accaduto. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Da chiarire se ci sia stato un incidente durante le fasi dell'immersione o se il sub si sia sentito male.

Notizia in aggiornamento