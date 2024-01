"Sub in difficoltà sulla Haven": ampia mobilitazione, ma è un falso allarme

Ampia mobilitazione di soccorsi nella zona del relitto della Haven, la petroliera affondata nel 1991 al largo di Arenzano, ma fortunatamente è stato un falso allarme. Nella mattinata di domenica 28 gennaio 2024 è stato infatti segnalato un sub in difficoltà in una zona teatro di diverse tragedie negli ultimi anni, l'ultima lo scorso 3 dicembre.

Sono quindi partiti i vigili del fuoco con elicottero, imbarcazioni e sommozzatori, ma fortunatamente si è trattato solo di un falso allarme. Alcuni compagni di immersione avevano perso temporaneamente di vista il sub e si erano spaventati chiedendo aiuto, pensando che l'uomo si fosse sentito male. All'arrivo dei soccorritori, fortunatamente, l'allarme è rientrato, il sub era stato trovato e stava bene.

Lo scorso 3 dicembre, durante un'immersione, ha perso la vita un uomo di 43 anni, dal 2015 sono stati sette i sub morti nella zona del relitto più grande visitabile del Mediterraneo, da sempre meta di immersioni per migliaia di appassionati.