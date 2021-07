Ricerche in corso davanti a Cogoleto per un sub disperso in mare.

La segnalazione è arrivata da una persona che avrebbe perso di vista l'uomo, e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto, dal primo pomeriggio, i mezzi della Guardia Costiera e l'elicottero dei Vigili del Fuoco. L'esito della ricerca per il momento è negativo.