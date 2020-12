Sturla, auto in fiamme in via dei Mille

Strada chiusa e un po' di spavento venerdì mattina in via dei Mille dopo che un'auto parcheggiata ha preso fuoco.

L'auto, un Maggiolone Volkswagen, è stata subito notata da alcuni passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l'incendio, mentre la polizia Locale ha chiuso il tratto e ha deviato le auto che viaggiavano in direzione Levante verso via del Tritone.

Da chiarire le cause dell'incendio. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti anche per chi era diretto in corso Europa.