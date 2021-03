Il finto tecnico dell'acqua colpisce ancora, bottino ottantamila euro

Vittima della truffa un'anziana, residente a Sturla, che si è fatta convincere di un guasto all'impianto idrico e ha lasciato che quello che credeva un operaio si aggirasse indisturbato per la casa. Il malvivente non ha perso tempo e ha portato via i preziosi