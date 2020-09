Tromba d'aria a Sturla: pompieri al lavoro tra alberi caduti e tetti scoperchiati

Tromba d'aria nella notte (intorno all'una e mezza) a Sturla con danni in tutto il quartiere del levante e anche in quelli limitrofi come San Martino, Quarto e Borgoratti.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco nella notte ma anche alle prime luci dell'alba da parte di cittadini spaventati. I pompieri sono intervenuti e sono al lavoro anche in mattinata per rimuovere gli alberi caduti, ma anche grondaie e tetti quasi scoperchiati.

Attualmente sono in corso interventi tra via Bottini, via Castagnola, viale Bernabò Brea e via Borgoratti, ma tra le vie colpite si segnalano anche via Vernazza, via Tanini, via Pontetti e via dei Fiori nei pressi dello stadio Carlini.

Tante anche le tende squarciate come quella in foto in via Nicolò Dodero e i dehors devastati dalla furia del vento.