Barche a fuoco nel rimessaggio nautico: abitanti evacuati

Paura nella notte a Sturla per un incendio esploso in via Tabarca a Sturla.

A prendere fuoco un rimessaggio di barche e moto d’acqua. Le fiamme hanno avvolto anche la facciata del palazzo costringendo i vigili del fuoco a far evacuare da casa le persone a scopo precauzionale: erano le 3.30 circa.

Fortunatamente non si registrano feriti, né intossicati ma il rogo ha impegnato per ore i pompieri intervenuti con nove mezzi è una trentina di uomini.

Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente difficili e pericolose anche a causa dei materiali molto infiammabili presenti all’interno: batterie al litio a forte rischio di esplosione, carburante e plastica.

Per sicurezza i residenti del primo piano sono stati fatto uscire di casa in piena notte, mentre i pompieri procedevano alla bonifica dell'incendio nei fondi. La polizia locale ha chiuso e poi riaperto all'alba via del Tritone e via Tabarca.

Una squadra di vigili del fuoco è ancora sul posto per monitorare il rogo ormai estinti e assicurarsi lo smaltimento corretto dei rifiuti a rischio esplosione.

Sulle cause dell'incendio, al momento, non si esclude nessuna ipotesi: indaga la polizia giudiziaria.