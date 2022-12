Strade dissestate a Sturla, iniziati i lavori

Sono cominciati i lavori di rifacimento del manto stradale in piazza Sturla e in via dei Mille, dissestato dopo i lavori di posa della fibra ottica.

Il tema era stato affrontato lo scorso 15 novembre nel consiglio municipale del Levante attraverso un'interrogazione presentata dal consigliere del Partito Democratico Christian Silvestri e poi anche in consiglio comunale attraverso un articolo 54 del consigliere Nicholas Gandolfo di Liguria al Centro, lo scorso 29 novembre. L'assessore alle manutenzioni Mauro Avvenente aveva confermato il ripristino definitivo a partire da lunedì 5 dicembre 2022.

Soddisfatto Christian Silvestri, consigliere municipale del Pd, che commenta: "Grazie ad Aster che si è fatta carico dei lavori e grazie al Municipio IX che ha saputo ascoltare le istanze portate in Consiglio in tempi brevi".