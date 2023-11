Guasto alla rete idrica, niente acqua a Sturla

Rubinetti chiusi a Sturla fino a pomeriggio.

Iren comunica che partire dalle 6 di oggi, 21 novembre, a causa di un guasto nella rete nella zona di Sturla, è stato necessario interrompere la fornitura di acqua in diverse vie del quartiere per consentire le riparazioni.

I disservizi sono stati segnalati in via Vernazza, via Marras, via Massone, via Padre Giovanni Semeria, via Bainsizza, via Pontetti e via Brigata Salerno, così come nelle zone circostanti.

Gli operatori sul campo prevedono che i lavori di riparazione si protrarranno per l'intera giornata, con il ripristino del regolare servizio di fornitura previsto intorno alle 17 di oggi.