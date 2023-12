Cumuli di rifiuti fuori dai cassonetti, "'rumenta' protagonista della vigilia di Natale"

"La 'rumenta' protagonista della vigilia di Natale". Questo il titolo di un post, pubblicato dalla consigliera del Partito Democratico del Municipio Levante, Serena Finocchio.

"Siamo alla vigilia di Natale - scrive Finocchio - e le vie di Sturla, nello specifico via Era e via Chighizola, si presentano come una discarica a cielo aperto: lascio a voi l'opportunità, guardando le foto, di toccare con mano. I bidoni 'intelligenti' sono un'idea del sindaco Bucci e della sua giunta, che a questo punto dovrebbe iniziare a rispondere, assumendosi le sue responsabilità".

"A proposito: la scuse - prosegue la consigliera dem - che se le cose vanno male è tutta colpa 'delle precedenti amministrazioni di sinistra' a questo giro non valgono più. L'altra canonica risposta, che normalmente riceviamo come reazione a un loro passo falso è lo scarico delle responsabilità nei confronti dei cittadini: 'è tutta colpa della maleducazione delle persone'. Secondo voi risponderanno nuovamente in questo modo?".

"Penso che le azioni concrete della politica debbano essere messe in campo per risolvere problemi e per migliorare la vita delle persone; credo che l'operazione bidoni intelligenti non vada in questa direzione. In conclusione di questo post mi chiedo: chi è che paga la manutenzione di questi bidoni ideati male, che si incastrano facilmente e adesso presentano anche danni alla leva a piede?", conclude.