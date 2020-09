Deridono coppia che passeggia, poi scendono in strada e li aggrediscono

La scorsa notte sei ragazzi affacciati a un balcone hanno schernito una giovane coppia che passeggiava in via Sturla. A quel punto la coppia ha risposto a tono al gruppetto di bulli, che sono scesi subito in strada per poi aggredire e derubare i fidanzati.

Una volante, intervenuta rapidamente in soccorso delle vittime, ha denunciato per rapina in concorso i sei giovani, compreso uno che ha cercato di scappare.