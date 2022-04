Posato a Sturla “cavo internet” sottomarino: collegherà Europa, Asia e Africa

Posato in mare il primo dei due "cavi internet" che collegheranno l'Europa, l'Asia è l'Africa.

Le operazioni si sono svolte mercoledì 13 aprile sul litorale di Sturla a cura dei tecnici che erano a bordo della nave di Alcatel Submarine Network - una tra le imbarcazioni più tecnologiche e innovative al mondo in questo settore – che, dal litorale davanti a via del Tritone ha teso il cavo sottomarino e lo ha posato in trincea sul fondale.

Genova diventa così la "testa di ponte" per mettere in connessione circa 3,2 miliardi di persone, la metà degli abitanti dell’intero pianeta. «La nostra visione sta diventando realtà - dice il sindaco di Genova, Marco Bucci - Siamo molto orgogliosi di essere la città che ospita il nuovo hub di attracco per cavi sottomarini GN1. Da sempre Genova è nota per il suo ruolo centrale nel commercio marittimo, per molti secoli. Ora, grazie a GN1, saremo uno dei principali porti digitali d’Europa, con un ruolo chiave nel trasferimento dei dati a livello globale. In un futuro, neanche troppo remoto, merci, persone e cultura viaggeranno insieme alla digitalizzazione. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo. È un'azione pionieristica, che oggi stiamo vivendo da protagonisti».

Con una lunghezza di 38.000km, 2Africa (questo il suo nome) è uno dei più grandi progetti di cavi sottomarini con ben 21 approdi in 16 nazioni in Africa. Verrà completamente attivato nel corso del 2023 con una capacità di 180 Tbps. Vodafone, utilizzerà la struttura GN1 di Equinix come punto di interconnessione strategico per questo sistema di cavi sottomarini, creando una forte connettività in Europa e contribuendo a costruire una società digitale inclusiva per tutti, collegando direttamente 16 Paesi all’Europa e al Medio Oriente. Questo fornirà l’indispensabile capacità e affidabilità di Internet, sostenendo l’ulteriore crescita del 4G, del 5G e dell’accesso a banda larga fissa per centinaia di milioni di persone.

Il progetto guiderà anche la crescita di economie sempre più digitalizzate in tutta Europa, rafforzando la connettività tra i Paesi europei. L’arrivo di 2Africa nel nuovo sito di Genova e la connessione diretta con Milano e l’Europa fa sì che GN1 offra una nuova opzione alternativa, complementare e diversificata, per l’area mediterranea.