Sturla, residenti scrivono al Municipio: "Troppi problemi che si trascinano da tempo, ascoltateci"

Il 'Collettivo spontaneo di Sturla' attraverso una lettera aperta ha chiesto un'assemblea pubblica alla giunta del Municipio Levante per affrontare alcune tematiche e ricevere risposte su diversi problemi della zona "per rendere il quartiere più vivibile per tutti".

Sono diverse le problematiche segnalate dal comitato di cittadini: "Dalla gestione dell'area del depuratore all'apertura dei giardini di villa Gentile nel fine settimana - si legge nella lettera - ma anche la struttura pericolante che da via dei Mille si affaccia sui giardini, l'annosa questione della Casa del Soldato, le aree verdi del quartiere, il degrado del manufatto pericolante e abbandonato in piazza Cadevilla, la manutenzione dei giardini di via Chighizola e i parcheggi pubblici di via Vittorino Era situati sopra al campo di Villa Gentile. E infine i cinghiali sulla spiaggia di Sturla, il letto del torrente completamente da pulire, manutenzione delle strade e del verde".

"Siamo sconcertati dall'allungarsi delle tempistiche dovute al fatto che alcuni consiglieri dovrebbero essere portati a conoscenza di queste tematiche - scrive ancora il 'Collettivo spontaneo di Sturla' - il presidente e il vice presidente del Municipio sono stati interpellati innumerevoli volte negli ultimi anni e conoscono benissimo i problemi del quartiere e qualora alcuni nuovi consiglieri dovessero avere delucidazioni è sufficiente che leggano una delle innumerevoli corrispondenze inviate negli anni da cittadini esasperati che descrivono benissimo la situazione. Non siamo interessati e neppure entusiasti dei nuovi grandiosi progetti che l'amministrazione serba per il quartiere, ma vogliono essere, una volta per tutte, ascoltati con azioni concrete sui progetti in essere e non sui nuovi quando non si riescono a gestire quelli vecchi".

"Sarebbe utile, oltre a un imprescindibile incontro pubblico, anche un sopralluogo delle aree in questione da verbalizzare congiuntamente all'assemblea - concludono i cittadini del Collettivo - quando tutte queste aree del quartiere saranno funzionali ascolteremo volentieri nuovi progetti".