Auto in fiamme nella notte a Sturla, chiusura temporanea in corso Europa

Le forze dell'ordine indagano per capire l'origine del rogo, avvenuto in via delle Casette, sotto il ponte di corso Europa

/ Via delle Casette

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Sturla. Poco prima delle 2 di lunedì 28 giugno 2021 un incendio ha coinvolto due auto parcheggiate in via delle Casette, sotto il ponte di corso Europa.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso temporaneamente corso Europa per evitare pericoli per i veicoli in transito.

Le forze dell'ordine indagano per capire l'origine del rogo.