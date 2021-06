Ladri in azione a Sturla, portati via tv e due telefoni

I ladri hanno tentato di forzare anche la porta di un altro appartamento all'interno dello stesso palazzo in via Pontetti. Sul posto la polizia

Brutta sorpresa per un abitante di Sturla, che si è trovato la casa svaligiata dai ladri. Intorno alle 11 di lunedì 31 maggio 2021 l'uomo ha telefonato al 112 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine presso la sua abitazione in via Pontetti.

Sul posto è arrivata una volante della polizia, che ha constatato come i ladri abbiano tentato di forzare anche la porta di un altro appartamento all'interno dello stesso palazzo. Non riuscendoci, si sono dedicati alla porta della casa dove risiede l'uomo, di origine marocchina.

Stando a un primo esame, dall'appartamento sono stati portati via un televisore e due telefoni. Avviate indagini per tentare di risalire ai responsabili del colpo.