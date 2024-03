Nuovo furto in appartamento: vetro spaccato e cassaforte forzata

Ladri in azione a Sturla. Intorno alle ore 20 di martedì 19 marzo 2024 i proprietari sono rientrati a casa e hanno scoperto che ignoti si erano introdotti all'interno dell'appartamento dopo aver rotto il vetro di una porta-finestra.

I malviventi hanno trovato la cassaforte e sono riusciti a forzarla, portando via orologi e preziosi per un valore totale di circa duemila euro. La polizia è intervenuta sul posto con la squadra mobile e la scientifica e ha avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili del furto.

Nelle ultime settimane ci sono stati altri episodi di furti nelle case: l'ultimo a Campomorone con tre appartamenti svaligiati nella stessa palazzina e un bottino totale di circa 14mila euro.

