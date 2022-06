Ladri d'appartamento in azione: bottino da 15mila euro

Le luci spente, nessun movimento dalle finestre. Una banda di ladri acrobati si è così arrampicata da un tubo del gas ed è entrata in un appartamento in via Pratolongo a Sturla.

Grazie all'assenza dei proprietari, forse in vacanza, hanno avuto tutto il tempo di svaligiare casa portandosi via un bottino da 15mila euro. Fra la refurtiva orologi da collezione, gioielli e soldi in contanti.

Sul furto indagano i poliziotti delle volanti e quelli delle scientifica per rilevare tracce utili all'identificazione dei delinquenti. Come ogni estate torna il pericolo dei furti in appartamento che ha portato la polizia a diffondere un vademecum per gli inquilini.

Nelle settimane scorse anche la casa di Luca Bizzarri, impegnato a Roma per le riprese di un film, è stata messa sottosopra: "Grazie a Dio non c’era nessuno e neppure niente da rubare per cui solo un po’ di spavento e basta. I carabinieri hanno però assicurato che il lavoro è stato fatto da professionisti, pure le telecamere lo dimostravano", ha scritto sui social l'attore, oggi al centro della polemica per aver accettato un lavoro per Autostrade che aveva duramente attaccato in seguito al crollo del ponte Morandi.