VIDEO | Elicotteri militari inglesi sul cielo di Genova

Sono stati nuovamente avvistati nei cieli di Genova i quattro elicotteri militari inglesi 'Apache Ah-64D Longbow' che nella giornata di giovedì avevano volato sopra a Bolzaneto e alla Valpolcevera.

Nella tarda mattinata di sabato 23 aprile 2022, come si vede nel nostro video, sono transitati tra Albaro e Sturla per poi dirigersi verso levante, secondo quanto appreso si erano fermati nella nostra città per un breve scalo causa maltempo e per rifornirsi di carburante all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

Sono ripartiti oggi intorno alle 11:30, non è nota la destinazione finale.