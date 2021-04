Sturla: finiti i lavori al depuratore, i bimbi ritrovano l'area giochi

Sono terminati a Sturla, rispettando le tempistiche, i lavori legati al ripristino di parte della pavimentazione della copertura del depuratore cher risolveranno i problemi di infiltrazioni che derivavano dai danni causati dalla mareggiata del 2018.

Con l'inizio dei lavori, nel mese di gennaio, era stata chiusa l'area giochi dedicata ai bambini causando il malcontento degli abitanti della zona per la carenza di spazi e aree verdi dedicate ai più piccoli, considerando che le poche alternative (da Villa Gentile a via Chighizola) presentano altre problematiche trovandosi in condizioni poco accettabili. Una questione portata avanti da Serena Finocchio, consigliere municipale del Levante, che era approdata anche in Consiglio Comunale con una mozione presentata dalla Lista Crivello e approvata all’unanimità dall'assemblea.

«Oggi una bella notizia per tutto il quartiere - ha scritto sui propri canali social il Comitato per la difesa di Sturla - : il depuratore è stato riaperto. I lavori non si sono protratti più del previsto e il nostro quartiere ha di nuovo un ampio e ventilato spazio dove trascorrere un po' di tempo. È l'unico che abbiamo, trattiamolo bene. Rammentiamo comunque sempre il rispetto delle ordinanze per il contenimento del contagio. L'inverno è quasi finito, teniamo duro ancora un po'».

Anche Serena Finocchio ha commentato: «Finamente un posto dove portare i nostri figli a sfogarsi sempre mantenendo le distanze di sicurezza conformi alle norme covid. Una buona notizia per il quartiere, ma continuiamo a lottare affinché anche i giardini di Villa Gentile siano aperti nei weekend e con manutenzione dell’area che continua a essere in uno stato di incuria e degrado».