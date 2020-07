Piantine di cannabis nella casa in affitto online: denunciata 74enne

Piantine di marijuana sistemate sul balcone dell’appartamento messo in affitto online. Le ha individuate un ispettore di Polizia locale che da poco ha vinto il concorso a Genova, e che arrivando dalla provincia di Treviso era in cerca di casa.

L’agente ha consultato le offerte online ed è stato attirato dall’annuncio di un appartamento in via Isonzo, a Sturla. Guardando le foto ha notato le piantine in vaso, e un po’ per interesse per l’appartamento, un po’ per interesse professionale, ha preso appuntamento per una visita, cui si è presentato con un collega. Quando sono arrivati nell'appartamento, di proprietà di una 74enne, si sono resi conto che le piantine non solo assomigliavano a quelle di marijuana, ma erano proprio di cannabis sativa: rigogliose, ben curate e anche recentemente rinvasate, sistemate tranquillamente su un balcone.

I due hanno quindi chiamato i colleghi del primo distretto territoriale, e sul posto sono arrivati un commissario e altri due agenti che hanno proceduto alla perquisizione in situazione di somma urgenza, per evitare che le piantine venissero distrutte.

In una stanza adibita a camera da letto, il personale della polizia Locale ha trovato semi e materiali utili alla coltivazione, ma anche un locale attrezzato a serra, 32 lampade per fare crescere all'interno le piantine, una struttura in legno per l'alloggiamento delle lampade stesse, diversi ventilatori. Tutto il materiale per la coltivazione domestica è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, insieme con una mazza da baseball e a un pugnale con lama di 11 centimetri.

La proprietaria dell’appartamento, originaria di Salerno, ha chiarito che pugnale e mazza apparterrebbero a un inquilino ospitato sino allo scorso ottobre, giustificando la presenza delle piantine come “rimedio” per i colori del cane. Morto però nel gennaio scorso, all'età di 11 anni. Le scuse non sono bastate a farle evitare la denuncia: la 74enne rischia ora la reclusione da sei a venti anni e una multa da 26.000 a 260.000 euro.