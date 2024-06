Cade sugli scogli e si ferisce alla testa, undicenne al Gaslini

Paura per un ragazzino di 11 anni che nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 giugno 2024, è scivolato sugli scogli a Sturla in seguito a un tuffo al mare. Il piccolo ha riportato una ferita alla testa, fortunatamente non grave.



Con lui la madre medico, che ha effettuato il primo soccorso, in attesa dell'arrivo della Croce Verde di Quarto e dell'automedica Golf 1 del 118. Sul posto anche la capitaneria di porto.

Il bambino è stato portato in codice giallo al Gaslini.