Litiga in un locale e prende a calci i carabinieri

Quattro persone sono state denunciate nel fine settimana dai carabinieri del comando provinciale genovese impegnati nei controlli del territorio.

In piazza Sturla i militari sono intervenuti all'interno di un locale. Un 30enne italiano, con precedenti, aveva appena avuto un dissidio con un altro avventore; alla vista degli uomini in divisa ha dato di matto opponendo resistenza con spinte e calci ai carabinieri. L'uomo è stato riportato alla calma e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

Nei guai anche un 20enne genovese incensurato, il giovane è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di circa 15 grammi di hashish che sono stati sequestrati, la denuncia è scattata per detenzione ai fini di spaccio.

Durante i posti di blocco stradali sono stati invece sorpresi due 45enni ubriachi alla guida, a entrambi è stata ritirata la patente. Nel fine settimana è stata anche arrestata una ricercata a Sestri Levante.