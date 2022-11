Stupro di gruppo, chiesti sei anni per Portanova

Il pubblico ministero di Siena Nicola Marini ha chiesto sei anni di condanna per il calciatore del Genoa, Manolo Portanova, indagato insieme ad Alessio Langella (suo zio) e Alessandro Cappiello, nell'ambito di un'indagine scaturita dalla denuncia di una studentessa 22enne dell'università di Siena, che aveva dichiarato di aver subìto violenza nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 in un appartamento del centro storico di Siena.

La posizione di un minorenne coinvolto sarà esaminata dal tribunale competente di Firenze. La difesa ha sempre sostenuto che il rapporto fosse consenziente. La sentenza potrebbe arrivare già oggi. Il pm ha chiesto sei anni anche per Langella.

Per Portanova e Langella è stato chiesto il rito abbreviato, mentre per Cappiello, l'unico assente tra gli indagati, quello ordinario. Per l'ultimo dei tre il pm ha chiesto il rinvio a giudizio. La parte civile ha fatto una richiesta di risarcimento da 200mila euro.

Secondo le accuse, Manolo Portanova e la giovane si erano appartati in una stanza e poco dopo erano sopraggiunte altre persone. A quel punto la vittima avrebbe opposto rifiuto, subendo però la violenza sessuale, sempre secondo l'accusa. La scena sarebbe stata anche ripresa con gli smartphone.