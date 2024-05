Violenza sessuale su nave da crociera, fermati 4 giovani

Un'indagine lampo condotta dalla polizia di frontiera di Genova ha permesso d'individuare i presunti responsabili di una violenza sessuale, avvenuta a bordo della nave da crociera Msc Seaside. Lo stupro sarebbe successo durante la navigazione tra Marsiglia, dove sono saliti i quattro giovani ritenuti autori del gesto, e il capoluogo ligure.

La nave, arrivata nel porto di Genova nella serata di venerdì 17 maggio 2024, è rimasta ferma fino alla sera del giorno successivo, ovvero finché non è arrivato il via libera da parte della procura per lasciare il porto. Nel frattempo a bordo si sono svolti gli accertamenti del caso e nessuno dei circa quattromila passeggeri è stato fatto scendere.

Tra questi ultimi anche alcune scolaresche messinesi, non coinvolte in prima persona nei fatti, ma profondamente segnate dalla vicenda. Secondo quanto appreso i giovani coinvolti sarebbero poco più che maggiorenni, da qui il massimo riserbo sugli sviluppi investigativi.

Notizia in aggiornamento