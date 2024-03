Studente in stage si taglia un dito con il tornio, Flc Cgil: "Rivedere alternanza scuola-lavoro"

Elena Bruzzese, segretaria generale Flc Cgil Genova, è intervenuta attraverso una nota sul caso del 18enne rimasto gravemente ferito a Casarza lo scorso giovedì 29 febbraio. Il ragazzo, durante uno stage nell'ambito del Pcto (l'ex alternanza scuola-lavoro, ndr) stava lavorando con un tornio, si è tagliato una falange. Dopo i primi soccorsi è stato portato all'ospedale di Savona, specializzato in chirurgia della mano, da un'ambulanza della Croce Rossa Riva Trigoso.

"La Flc Cgil di Genova - scrive il sindacato - ribadisce la necessità di rivedere l’impianto dei Pcto per assicurare la sicurezza degli studenti e delle studentesse in formazione, a partire dalla non obbligatorietà dell’alternanza scuola lavoro in quanto potrebbe determinare la necessità da parte della scuola di utilizzare tutte le possibilità di formazione in azienda presenti sul territorio, spesso non potendo effettuare la dovuta selezione delle imprese in relazione alla sicurezza".

"Evidenziamo - conclude la segretaria dellla Flc Cgil - inoltre il pericolo dell'utilizzo degli studenti in Pcto come forza lavoro, invece deve essere centrale la formazione, e fondamentale il ruolo delle organizzazioni sindacali e delle Rls per il controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Sull'accaduto è intervenuta anche la Rete degli Studenti Medi, sindacato studentesco che da anni si batte contro i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

"I Pcto - dichiara Francesco Devoti, coordinatore della Rete Studenti Liguria - sono uno dei mali della scuola odierna. Da anni denunciamo l’inutilità e la pericolosità di questo strumento, sbagliato tanto nel suo impianto ideologico quanto nella sua applicazione pratica. Il fatto accaduto in questi giorni è grave e non possiamo accettare che si ripeta in futuro. Perciò chiediamo che i Pcto vengano aboliti, perché rubano a studenti e studentesse prezioso tempo che dovrebbe essere dedicato alla partecipazione scolastica e non allo sfruttamento gratuito. La visione padronale con la quale viene guardata la scuola negli ultimi anni sta prendendo una piega sempre più negativa, e ai Pcto bisognava dire basta già dopo le morti di Lorenzo, Giuseppe e Giuliano".

"Siamo ancora una volta - prosegue Devoti - a ribadire l’inadeguatezza di una misura che nulla aggiunge alla vita di studenti e studentesse, anzi toglie. Vogliamo che si smetta immediatamente di considerare studenti e studentesse come forza lavoro da inserire al più presto nel mercato e che, al contrario, si inizi a considerarli e considerarle davvero come cittadini e cittadine da formare consapevoli della realtà che li e le circonda, per essere davvero cittadini liberi e cittadine libere. Protagonisti e protagoniste dell’oggi e del domani".

