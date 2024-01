Tragico intervento dell'Enpa, muore una volpe: "Probabilmente investita, guidate con prudenza"

Una volpe recuperata nei pressi della chiesa di San Martino di Struppa e portata al Centro recupero animali selvatici (Cras) di Campomorone è morta nelle ultime ore. I volontari di Enpa Genova hanno spiegato che potrebbe essere stata investita.

"I selvatici che giungono al centro non godono di buona salute, si sa, altrimenti sarebbero in libertà, ma fa davvero male quando uno di loro arriva in fin di vita - scrive sui social Enpa Genova -. Anche questa volta si tratta di una volpe, un giovane maschio. Dopo la segnalazione telefonica ci siamo prontamente precipitati a recuperarlo presso la chiesa di San Martino di Struppa, sulle alture cittadine. L'animale si trovava in un uliveto accanto a una 'creuza', poco reattivo, con il muso insanguinato, e respirava a fatica. Messo in sicurezza è stato prontamente portato al centro. Purtroppo già durante il viaggio le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente ed è morto appena arrivato in sede, apparentemente a causa di una crisi respiratoria".

"Non è stato possibile fare nulla per salvarlo - conclude l'Enpa -.Purtroppo non possiamo avere la certezza, ma quasi sicuramente un'altra vittima della strada. Sappiamo che non possiamo salvarli tutti, ma vedere così tanti animali morire investiti fa davvero male al cuore. Guidate con prudenza, non smetteremo mai di ripeterlo".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp