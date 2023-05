Struppa: bagno pubblico fatiscente con viavai di topi, sarà rimosso

Sarà rimosso entro la fine di maggio il bagno pubblico fatiscente e in preda al degrado che si trova nei giardini adiacenti a via Giro del Fullo all'angolo con via Struppa. A darne notizia sono Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega in Comune a Genova, e Cristina Anamiti, capogruppo in Municipio IV Media Val Bisagno.

"Lo scorso aprile, con un’interrogazione, avevo fatto presente lo stato di degrado in cui si trova l'angolo tra via Struppa e via Giro del Fullo - dichiara Cristina Anamiti, capogruppo Lega in Municipio IV - a cui ho dato seguito con una mail. I cittadini da tempo lamentano sporcizia, necessità di sfalciare le aiuole e condizioni fatiscenti del bagno pubblico a gettoni situato in loco, con buchi nella struttura, cattivo odore e viavai di topi. Considerando che il vespasiano in questione era stato posizionato per gli autisti dell’Amt ai tempi del capolinea del 13 barrato, che è stato ormai tolto da 15 anni, si era chiesto di risistemarlo o di eliminarlo".

"Adesso - prosegue la consigliera - è arrivata la conferma che il Comune ha dato ordine di rimuoverlo. I tempi sono brevi perché l’operazione verrà effettuata entro la fine di questo mese di maggio. Dopo essere stati contattati da alcuni cittadini residenti in via Struppa ci siamo subito attivati per la rimozione di questo vespasiano che negli anni è diventato una immagine di degrado all'interno di un territorio che invece merita ben altra immagine - dichiara Cristina Anamiti, capogruppo Lega in Municipio IV. Per questo motivo, in sinergia con il gruppo comunale - conclude Anamiti - abbiamo presentato un'opportuna istanza anche a livello municipale, attraverso una mozione".