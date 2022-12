Ubriaco si sdraia in mezzo alla strada e insulta i carabinieri

Fine settimana di controlli per i carabinieri del comando provinciale di Genova, impegnati in diverse operazioni tra sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022. Tre persone sono state arrestate e altre tre denunciate.

Un 45enne originario del Senegal, con precedenti, è stato trovato ubriaco e disteso sull'asfalto in piazza a Struppa, alla vista degli uomini in divisa ha cominciato a insultarli, poi si è opposto al loro intervento ed è finito in manette per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Arrestato in via Prè un 20enne senegalese per spaccio di droga dopo essere stato sorpreso a cedere cocaina e crack a un altro straniero, in manette anche un 35enne tunisino condannato a scontare una pena di due anni per spaccio di droga.

Tre invece le persone denunciate: un 30enne originario del Marocco sorpreso a rubare generi alimentari in un negozio, un 60enne italiano sorpreso alla guida di un veicolo rubato e infine un genovese di 35 anni agli arresti domiciliari per ricettazione e maltrattamento contro familiari che è evaso allontanandosi dall'abitazione.