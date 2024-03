Paura nella notte, brucia deposito accanto a distributore di carburanti

Poco dopo la mezzanotte di mercoledì 13 marzo 2024 i vigli del fuoco sono stati chiamati a intervenire presso un distributore di carburanti in via Struppa per un incendio.

Giunti sul posto, i pompieri hanno identificato la provenienza delle fiamme da un locale deposito. Il pronto intervento ha permesso di limitare l'incendio a solo quel locale, evitando che si estendesse al distributore stesso.

Durante le operazioni di spegnimento sono state anche rinvenute tre bombole di gpl. Le operazioni sono durate circa due ore. Sul posto anche un'ambulanza della pubblica assistenza Molassana. Non si registrano feriti.

