Si finge operaio edile e ruba grondaia da casa di riposo per anziani

Nei giorni scorsi la pattuglia della stazione carabinieri di Molassana ha tratto in arresto per furto aggravato un 35enne genovese con pregiudizi di polizia.

L'uomo, in via Struppa, fingendo di essere un operaio edile, ha asportato una grondaia in rame installata su un edificio dove ha sede una Rsa dell'azienda sociosanitaria dell'Asl 3.

Perquisito, è stato trovato in possesso di diversi attrezzi atti allo scasso e una staffa di supporto in rame, asportata poco prima.