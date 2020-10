Struppa, ruba carburante da camion: denunciato 49enne

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso in un parcheggio con una tanica da 25 litri piena di gasolio appena rubato da un camion parcheggiato in via Solimano, a Struppa.

A chiamare la polizia è stato il proprietario del camion, che parcheggiando con l’’auto davanti al mezzo ha visto spuntare da sotto il tir un paio di gambe e una grossa tanica.

Scoperto, il ladro si è dato alla fuga, ma i poliziotti lo hanno scovato poco dopo in un parcheggio, nascosto dietro alcune auto. Con le mani ancora sporche di gasolio, il 49enne ha consegnato un coltellino multiuso e due chiavi inglesi.

Accanto all’autoarticolato è stata rinvenuta una tanica da 25 litri quasi piena e il tubo di gomma con il quale è stato asportato il carburante.