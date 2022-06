Ladri di polli colpiscono nell'apiario urbano

Ladri di polli in azione nell'apiario urbano. Proprio così, questa volta i maleintenzionati non hanno portato via le arnie, come accaduto nella precedente sede, ma hanno forzato il lucchetto del centro per portare via due galline.

"La scorsa settimana abbiamo acquistato due esemplari americani ma ora che ci hanno rubato quelle produttrici non possiamo sperare neanche che qualcuna covi", spiega il responsabile Marco Corzetto. "Inoltre i polli creavano una piacevole cornice per i visitatori dell'apiario".

L'apiario contiene circa 80 arnie di proprietà di cittadini che se ne prendono cura, con l'allerta furti il rischio è che le portino via dal centro dove si organizzano anche visite guidate per tutti i cittadini.

L'associazione si auto-finanzia, difficile per i membri sostenere la spesa per l'acquisto di un circuito di videosorveglianza.