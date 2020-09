Aggredito e picchiato da una coppia in pieno giorno, 52enne in ospedale

Nel pomeriggio di giovedì 17 settembre 2020, nei pressi di un esercizio commerciale in via Struppa, una coppia di sconosciuti ha aggredito un 52enne genovese per futili motivi. Spintoni, colpi e poi la fuga con la vittima costretta a farsi medicare all'ospedale San Martino di Genova dove è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.

Sul posto un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei carabinieri che dopo aver raccolto testimonianze e informazioni ha individuato i due aggressori, una coppia sposata formata da un uomo di 46 e una donna di 37 anni.

I due sono stati denunciati a piede libero per "lesioni personali in concorso”.