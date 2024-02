Insulti e intimidazioni al Secolo XIX, la digos indaga su uno striscione apparso nella notte

"Giornalai da quattro soldi". Insulti e intimidazioni per il Secolo XIX che questa mattina, venerdì 9 febbraio, si è svegliato con uno striscione davanti all’ingresso della redazione, in piazza Piccapietra.

Ignoti accusano la storica testata giornalistica di “essere nel caos” e il riferimento potrebbe essere agli articoli pubblicati dal giornale sulla Sampdoria.

Sull'episodio indaga la digos e la pista porterebbe a una parte degli ultra blucerchiati. Subito la reazione dell’Associazione ligure dei giornalisti, dell’Ordine dei giornalisti e del Gruppo cronisti liguri.

"Piena solidarietà ai colleghi del Secolo XIX che sono stati oggetto di un attacco da parte di sedicenti tifosi della Sampdoria che ieri notte hanno appeso uno striscione fuori dalla sede del giornale, in Piazza Piccapietra a Genova, attaccando i giornalisti "colpevoli" a loro dire di avere fatto un'informazione corretta e precisa. Non saranno certo episodi di questo tipo a fermare i colleghi del Decimonono che con puntualità e professionalità continueranno a svolgere il proprio lavoro come sempre hanno fatto, senza farsi intimidire da azioni del genere che sono opera di soggetti che non rappresentano il mondo del tifo blucerchiato".