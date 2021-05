Stresa-Mottarone, precipita una cabina della funivia: almeno nove morti

Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha espresso il proprio cordoglio per le vittime del tragico incidente sulla funivia che collega Stresa al monte Mottarone in Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio Ossola. «Una tragedia assurda quella che si è abbattuta su questa prima domenica di riaperture».

Il governatore della Liguria ha espresso il suo dolore e la sua vicinanza alle famiglie coinvolte e alla comunità piemontese: «Un dramma terribile che vede purtroppo anche dei bambini coinvolti. Proprio ieri mi trovavo a Stresa dopo un incontro con il collega Alberto Cirio a cui esprimo la mia vicinanza».

È di almeno nove morti secondo Today.it il bilancio dell'incidente avvenuto domenica 23 maggio 2021: una cabina della funivia che collega Stresa (provincia Verbano Cusio Ossola) con il Mottarone è precipitata. Coinvolta una cabina su cui viaggiavano una decina di passeggeri e soccorsi sul luogo del disastro in una zona impervia. Secondo le prime ricostruzioni l'incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore, arriva fino a quota 1.491 metri. Il servizio dell'Elisoccorso 118 piemontese ha confermato che in seguito alla caduta della cabina della funivia, 9 persone sono decedute in loco, mentre 2 pazienti minorenni sono stati elitrasportati a bordo di due eliambulanze in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino. Sul luogo dell' incidente, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono ancora al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri

La funivia del Mottarone aveva riaperto i battenti un mese fa, il 24 aprile, dopo un lungo periodo di chiusura causa restrizioni Covid.